كشف الفنان عبدالله السدحان، تفاصيل مسرحية «المتحف» التي يبدأ عرضها في الرياض اليوم، على مسرح بكر الشدي، مشيرا إلى أن الفكرة مختلفة وجذبت اهتمامه منذ البداية.

واعتبر السدحان، بأن الشخصية التي يجسدها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، شخص منعزل محدود التجارب، يعيش على الهامش، لكنه يقع في مأزق كبير يفوق توقعاته.

مسرح سعودي

من جانبه، قال الفنان يوسف الجراح، الذي يعود من جديد للوقوف على خشبة المسرح: «المسرحية دمها خفيف وتقدم بأسلوب ممتع وسلس، وتقدم رسائل إيجابية»، مؤكدًا بأن نجاح العرض يعتمد على تفاعل الجمهور.

وأضاف المسرح سعودي بالكامل، والتجهيزات مكتملة على أعلى مستوى، معرباً عن تقديره الكبير لكل فريق العمل من فنانين ومهندسي صوت وديكور ومنظمي المسرح، موضحًا بأن الطاقات الشابة المشاركة ستبرز مهاراتها وتمتع الحضور بعرض مميز.

مدير متحف

تدور أحداث المسرحية حول شخصية مدير متحف عاش أكثر من 30 عامًا بين أروقة المتحف، حتى أصبح كل حياته، وتتغير حياة هذا الإنسان البسيط بشكل مفاجئ بعد اكتشاف أحفورة مرتبطة بعالم الجن، ليجد نفسه فجأة في محاكمة غير متوقعة، ما يقلب حياته رأسًا على عقب.