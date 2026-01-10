أعرب مدافع الاتحاد، البرتغالي دانيلو بيريرا، عن سعادته البالغة بوصوله إلى المباراة رقم 50 بقميص «العميد» في مختلف البطولات.

فوز عريض في ليلة خاصة

وخاض بيريرا مباراته الـ50 مع الاتحاد أمام الخلود، مساء (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهى اللقاء بفوز «العميد» برباعية نظيفة.

إشادة بالنادي والجماهير

وقال بيريرا في تصريحات صحفية: «إنه مصدر فخر كبير أن أصل إلى 50 مباراة بقميص الاتحاد، منذ اليوم الأول، استقبلني النادي وزملائي والجماهير بحفاوة كبيرة، وهو ما سهّل عليّ عملية التأقلم سريعاً».

وأضاف: «جماهير الاتحاد كانت استثنائية، ويمكن الشعور بدعمهم للفريق في كل مباراة، في موسمي الأول، حققنا لقب دوري روشن السعودي وكأس الملك، وهي لحظات ستظل محفورة في الذاكرة».

وعد بمواصلة العطاء

وختم مدافع الاتحاد تصريحاته قائلاً: «تجربتي في الدوري السعودي إيجابية للغاية، وسأواصل العمل بجد لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من الأهداف».