أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها لم تفكر حتى الآن في كتابة مذكراتها، مشيرة إلى أن توثيق مسيرتها الفنية والشخصية يظل أمراً مهماً للحفاظ على إرثها، لكنه لم يتحول بعد إلى مشروع فعلي على أرض الواقع.

ابنة شقيقتها الأنسب

وأوضحت شاهين أن الفنانة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقتها، هي الأقرب والأكثر مناسبة لتجسيد سيرتها الذاتية مستقبلاً، كونها تعرف تفاصيل شخصيتها وتتشابه معها في كثير من الصفات، قائلة: «تقريباً ستقوم بذلك بعد وفاتي».

غياب عن رمضان 2026

وكشفت إلهام شاهين، على هامش حضورها حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورته الـ21، غيابها عن دراما رمضان 2026، مؤكدة أن تصوير أعمالها المقبلة سيبدأ بعد انتهاء الشهر الفضيل.

توقف «الحب كله»

وعن مصير فيلمها الجديد «الحب كله»، أوضحت أن تصوير العمل توقف مؤقتاً عقب حريق اندلع في موقع التصوير، ما تسبب في تدمير الديكور وتعطّل العمل بالكامل.

وأضافت أن الفيلم يضم نحو 30 ممثلاً وممثلة، وهو ما يصعّب إعادة جمع فريق العمل مرة أخرى في ظل ارتباطاتهم الفنية المختلفة، لافتة إلى أن القائمين على الفيلم وعدوا باستئناف التصوير قريباً.

آخر أعمالها

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين كان مسلسل «سيد الناس»، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الشعبية، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ونشوى مصطفى.