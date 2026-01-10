وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى مدينة جدة؛ للالتحاق ببعثة فريقه ريال مدريد، استعداداً لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته غداً (الأحد).

مبابي عقب وصوله إلى مدينة جدة.

مبابي يبدأ رسالته بـ«السلام عليكم»

وفور وصوله إلى جدة، نشر مبابي رسالة عبر حسابه على منصة «إكس»، قال فيها: «السلام عليكم، المملكة العربية السعودية».

وكان مبابي قد غاب عن السفر مع بعثة ريال مدريد في وقت سابق؛ بسبب معاناته من إصابة في الركبة، قبل أن ينجح الفريق الملكي في تجاوز جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في الدور نصف النهائي من البطولة.

تشابي ألونسو يطمئن الجماهير

وعقب الفوز على أتلتيكو مدريد، قال مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو: «سينضم مبابي إلى الفريق قبل المباراة النهائية، حالته تحسنت كثيراً، لقد تدرب ويشعر بإيجابية كبيرة، وفرص مشاركته في النهائي لا تختلف عن أي لاعب آخر في الفريق».

موسم استثنائي للنجم الفرنسي

ويقدم كيليان مبابي موسماً مميزاً مع ريال مدريد، إذ شارك في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة.