وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى مدينة جدة؛ للالتحاق ببعثة فريقه ريال مدريد، استعداداً لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته غداً (الأحد).
مبابي عقب وصوله إلى مدينة جدة.
مبابي يبدأ رسالته بـ«السلام عليكم»
وفور وصوله إلى جدة، نشر مبابي رسالة عبر حسابه على منصة «إكس»، قال فيها: «السلام عليكم، المملكة العربية السعودية».
وكان مبابي قد غاب عن السفر مع بعثة ريال مدريد في وقت سابق؛ بسبب معاناته من إصابة في الركبة، قبل أن ينجح الفريق الملكي في تجاوز جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في الدور نصف النهائي من البطولة.
تشابي ألونسو يطمئن الجماهير
وعقب الفوز على أتلتيكو مدريد، قال مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو: «سينضم مبابي إلى الفريق قبل المباراة النهائية، حالته تحسنت كثيراً، لقد تدرب ويشعر بإيجابية كبيرة، وفرص مشاركته في النهائي لا تختلف عن أي لاعب آخر في الفريق».
موسم استثنائي للنجم الفرنسي
ويقدم كيليان مبابي موسماً مميزاً مع ريال مدريد، إذ شارك في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة.
The French star Kylian Mbappé has arrived in Jeddah to join his team Real Madrid, in preparation for the match against Barcelona in the Spanish Super Cup final, scheduled to take place tomorrow (Sunday).
Mbappé starts his message with "Peace be upon you"
Upon his arrival in Jeddah, Mbappé posted a message on his account on the "X" platform, saying: "Peace be upon you, Kingdom of Saudi Arabia."
Mbappé had missed traveling with the Real Madrid delegation earlier due to suffering from a knee injury, before the royal team managed to overcome their neighbors Atlético Madrid with a score of 2-1 in the semi-finals of the tournament.
Xabi Alonso reassures the fans
After the victory over Atlético Madrid, Real Madrid coach Xabi Alonso said: "Mbappé will join the team before the final match, his condition has improved a lot, he has trained and feels very positive, and his chances of participating in the final are no different from any other player in the team."
An exceptional season for the French star
Kylian Mbappé is having a remarkable season with Real Madrid, having participated in 24 matches across various competitions, during which he scored 29 goals and provided 5 assists.