ودّع عالم السينما مجدداً أحد أعظم صانعيها، برحيل المخرج المجري بيلا تار الذي توفي عن عمر يناهز 70 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وفقاً لما أكدت ريكا غابورجاني ابنة زوجته.

عرف تار بأسلوبه الثوري في صناعة الأفلام، إذ استخدم اللقطات الطويلة والمونتاج البطيء لإظهار تفاصيل الحياة اليومية وتعميق المشاعر الإنسانية، متيحاً للجمهور فرصة الغوص في عوالم الشخصيات المهمشة في الريف المجري.

ومن أبرز أعماله «ساتانتانغو» (1994) الذي امتد 7 ساعات ونصف، و«فيركمايستر هارمونيز» (2000)، إذ جسّدا الصراعات الإنسانية الدقيقة والحياة اليومية البسيطة للفئات المهمشة، وأكسبا تار مكانة مميزة بين النقاد والجمهور على حدٍّ سواء.

وحظيت أعماله بتقدير عالمي واسع، ونال جوائز عديدة، فيما أشاد به مخرجون كبار مثل جيم جارموش وجاس فان سانت، ووصفته الناقدة سوزان سونتاغ بـ«آسر».

وعبر تار دائماً عن التزامه بالقيم الإنسانية في السينما، مؤكداً: «ما زلت أصنع الفيلم نفسه منذ 30 عاماً. إنه فيلم عن الكرامة الإنسانية. أرجوكم لا تدمروها».

وبعد فيلمه الأخير «حصان تورينو» (2011)، كرس تار جهوده لتعليم الجيل الجديد من صانعي الأفلام، من خلال إدارة مدرسة «فيلم فاكتوري» في سراييفو والتدريس في المجر وخارجها، محافظاً على التزامه بفن يكرم الإنسان البسيط ويعكس الواقع.

وترك رحيل بيلا تار فراغاً كبيراً في السينما العالمية، مؤكداً أن إرثه سيظل مصدر إلهام لكل من يسعى لصناعة أفلام عميقة، تحمل قيمة إنسانية حقيقية.