شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوماً شخصياً حاداً على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، متهماً إياه بعدم السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية البريطانية لشن ضربات استباقية على إيران، وذلك في 3 مناسبات منفصلة خلال 24 ساعة فقط. ووصف ترمب ستارمر بأنه «ليس ونستون تشرشل»، معبراً عن «خيبة أمله الشديدة» في تأخر السماح باستخدام قاعدة «دييغو غارسيا» في المحيط الهندي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وأكد ترمب في تصريحاته أن بريطانيا استغرقت وقتاً طويلاً جداً في تغيير موقفها، رغم أن ستارمر وافق في النهاية على استخدام القواعد لأغراض دفاعية محدودة بعد الضربات الأولية الأمريكية-الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.

وجاءت هذه الهجمات اللفظية في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف»، وتصريحات أخرى للصحافيين، مما يعكس إحباط ترمب من عدم دعم حلفائه الغربيين الكامل للعملية العسكرية.

من جانبه، دافع ستارمر عن قراره الأولي برفض السماح بالضربات الهجومية، مشدداً على الالتزام بالقانون الدولي وتجنب «أخطاء العراق»، كما أكد في تصريحات برلمانية أنه يقف إلى جانب قراره رغم انتقادات ترمب.

يأتي هذا التوتر في سياق التصعيد العسكري الإقليمي الذي اندلع بعد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي استهدفت منشآت نووية وصاروخية وأسفرت عن مقتل خامنئي، مما أثار مخاوف من حرب إقليمية واسعة.

ورفض ستارمر في البداية السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية مثل دييغو غارسيا التي تخضع لاتفاقية مشتركة بين لندن وواشنطن أو قواعد في قبرص أو بريطانيا الرئيسية، مستنداً إلى شكوك قانونية حول شرعية الضربات الهجومية التي تهدف إلى تغيير النظام.

ومع ذلك، غيّر ستارمر موقفه جزئياً يوم 2 مارس، موافقاً على استخدام القواعد لأغراض دفاعية محدودة مثل ضرب مستودعات صواريخ إيرانية، لكنه رفض المشاركة في أي عمليات هجومية.

ويواجه ستارمر ضغوطاً داخلية من نواب حزبه العمالي الذين يطالبون بإدانة الضربات الأمريكية على إيران، بينما يدعم بعض النواب المحافظين موقف ترمب ويصفون ستارمر بـ«الضعيف».

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الجنرال السير ريتشارد شيريف القائد السابق رفيع المستوى في حلف الناتو قوله إن بريطانيا لا يمكنها التورط في حرب «بدون نهاية واضحة»، مدافعاً عن كير ستارمر بعد سخرية دونالد ترمب منه، إذ وصف ترمب بأنه «رئيس أمريكي آخر شن حرباً اختيارية»، بينما أصر على أن رئيس الوزراء البريطاني تصرف «بعقلانية» برفضه الانجرار إلى الحرب.