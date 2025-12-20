أشعلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مواقع التواصل بعد نشرها صورة حديثة للفنان الكويتي عبدالله الرويشد، أزالت قلق محبيه بعد رحلته العلاجية الطويلة في ألمانيا.

وأظهرت الصورة الرويشد بملامح صحية مطمئنة ووضعية مستقرة، ما أعاد الأمل لجمهوره الكبير، بعد أكثر من عام من الغياب بسبب وعكة صحية أبعدته عن المسرح.

وفي الصورة، ظهر الرويشد مبتسماً في جلسة فنية برفقة الفنان المصري محمد الحلو، ونجله حمادة، وسط أجواء من الفرح والبهجة، ما أثار موجة من التعليقات الداعمة والمبشرة من متابعيه.

وكانت رحلة الرويشد العلاجية تضمنت جلسات علاج طبيعي متقدمة في ألمانيا، وعند عودته للكويت في يونيو الماضي استُقبل بحفاوة من الوسط الفني والجمهور، ما أكد تحسن حالته بشكل واضح.

اللقاء الذي وثقته فجر السعيد عبر «إنستغرام»، وأظهرت فيه حبها الكبير للفنان، أشعل التفاعل بين المتابعين الذين أعربوا عن سعادتهم بعودة الرويشد للحياة الطبيعية والقدرة على الحركة بحرية بعد أن كان يستخدم الكرسي المتحرك سابقاً.

ووصف الجمهور الصورة بأنها رسالة أمل للجميع، مؤكدين أن ظهور الرويشد في القاهرة، ولقاءه بزملائه المصريين يعد علامة قوية على عودته المرتقبة للساحة الفنية قريباً.