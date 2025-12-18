في خطوة مفاجئة، يحيي كل من الفنان المصري محمد منير والفنان الأردني عمر العبد اللات حفل ختام بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 في قطر، التي تنتهي فعالياتها اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

أول صورة بين محمد منير وعمر العبد اللات

ومن جانبه، نشر عمر العبد اللات صورة تجمعه مع محمد منير من الكواليس، عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، ظهر فيها الفنانان وهما يتبادلان الحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل ختام بطولة كأس العرب 2025

كما أرفق العبد اللات تعليقا على الصورة، قائلاً: «أنا والحبيب الغالي الفنان محمد منير الآن من قلب الحدث من ملعب لوسيل، استعدادًا لحفل ختام بطولة كأس العرب 2025، وكل التوفيق إلى منتخبنا منتخب النشامى».

آخر أعمال الكينج

وسبق أن أطلق محمد منير الأغنية الرسمية لبطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر، والتي تحمل عنوان «مكاني»، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة وتلحين الملحن العالمي ردون.