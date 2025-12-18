نقابة المهن التمثيلية في مصر تلاحق فنانة مصرية شهيرة وشركات خالفت القوانين

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة إيرينا يسرى، بعد ممارستها التمثيل دون الحصول على تصريح رسمي من النقابة، بما يخالف القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة.



المهن التمثيلية تلاحق فنانة قانونياً

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أنها ستلاحق أيضًا الشركات التي تعاملت معها وشاركت في تشغيلها بدون الالتزام بالقوانين، وذلك لحماية حقوق أعضائها وضمان تنظيم العمل داخل الوسط الفني.

ضرورة احترام القوانين

وأكدت النقابة التزامها باستمرار تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات، لضمان احترام القوانين وحماية حقوق العاملين في المجال الفني.

أحدث أعمالها الفنية

يشار إلى أن تشارك إيريني يسري في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025 من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، من بطولة ياسر جلال تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.