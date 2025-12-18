كشفت أسرة الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، عن تفاصيل مكالمة هاتفية مؤثرة جمعته بـ«كوكب الشرق» أم كلثوم قبل وفاتها بأقل من أسبوع.

الصفحة الرسمية لأسرة عبدالحليم حافظ تكشف كواليس مكالمة الراحلين.

وكتبت الصفحة الرسمية لأسرة عبدالحليم حافظ عبر الحساب الرسمي على منصة «فيسبوك» أن مكالمة «العندليب» كانت للاطمئنان على صحة أم كلثوم بعد تدهور حالتها بسبب مرض القلب، لكنها تحولت إلى حديث صادق مليء بالمشاعر.

وأضاف المنشور أن أم كلثوم شاركت حليم وشقيقته علية أسراراً من أيامها الأخيرة، ما أثر بشدة على الفنان الراحل وأصاب قلبه بالحزن الشديد.

أسرة عبدالحليم حافظ تكشف تفاصيل مكالمته مع أم كلثوم.

وصية بعد الوفاة

وأضافت الأسرة أن عبدالحليم حافظ أوصى بعد يومين من المكالمة بأن يظل منزله مفتوحاً للعائلة والأصدقاء بعد وفاته، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الترابط والمحبة والوفاق بين أفراد العائلة مهما كانت الظروف.

واختتمت الصفحة منشورها بالإشارة إلى أن الاحترام والتقدير والإنسانية كانت دائماً حاضرة بين هؤلاء العمالقة، رغم أي خلافات أو تنافس فني قد يظهر بينهم.