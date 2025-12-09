حسمت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم الجدل الدائر حول مزاعم انفصال شقيقتها دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان، مؤكدة أن ما تردد خلال الساعات الماضية «لا أساس له من الصحة».

نفي قاطع للشائعة

وأوضحت إيمي، في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، أن الصفحة التي روّجت للخبر «غير مصرية، وبلا أي دليل»، مضيفة بسخرية أن رامي كان يجلس في منزله يشاهد مسلسلاً على «نتفليكس» وقت انتشار الادعاءات.

تعامل الأسرة مع الأقاويل

وأكدت إيمي أن العائلة اعتادت مثل هذه الشائعات ولا توليها أي اهتمام، قائلة: «ربنا يهديهم.. مفيش حاجة، والناس بتحب تعمل إشاعات، وإحنا متعودين».

أول تعليق من دنيا

وفي المقابل، نفت دنيا سمير غانم الشائعة التي زعمت طلبها الطلاق بسبب خيانة، مشددة على أن علاقتها بزوجها مستقرة، وأن ما يُتداول مجرد محاولات لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.