روجينا تبدأ تصوير مسلسلها الجديد «حد أقصى» بإخراج ابنتها مايا

أعلنت الفنانة المصرية روجينا، انطلاق تصوير مسلسلها الجديد «حد أقصى»، والذي يمثل أول تجربة إخراجية لابنتها مايا، استعداداً ليكون ضمن أبرز أعمال شهر رمضان القادم لعام 2026.

روجينا تبدأ تصوير مسلسل «حد أقصى»

وشاركت روجينا متابعيها، الصور الأولى من التصوير عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، معبرة عن سعادتها بالقول: «أسعد يوم في حياتي، الحمد والشكر لله».



التعاون الأول

ويشهد هذا العمل أول تعاون يجمع بين روجينا وابنته مايا كمخرجة بعد سنوات من الدراسة في الإخراج والعمل كمساعدة مخرج.

قصة المسلسل

ويتناول مسلسل «حد أقصى» قضية غسل الأموال من منظور اجتماعي مشوق، حيث تجسد روجينا شخصية تدعى صباح امرأة تعمل في التسويق العقاري، وتتورط بعد زواجها من شاب دون قصد في قضية مالية ضخمة، ما يضعها أمام صراعات وتحديات.

آخر أعمالها الدرامية

وكان آخر أعمال روجينا الدرامية مسلسل «حسبة عمري»، الذي نافست به في رمضان 2025، وجمع العمل عمرو عبدالجليل، نادين، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نور إيهاب، وإسلام إبراهيم، ومن تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.