قضت محكمة مصرية بسجن المتهمين في قضية استغلال شيكات الفنانة المصرية بوسي لمدة 3 سنوات، بعد ثبوت تورطهم في استغلال شيكات موقعة منها على بياض.

بداية الأزمة

وتعود أحداث القضية إلى بلاغ قدمه دفاع بوسي إلى جهات التحقيق، بعد قيام أحد المتهمين باستغلال شيكات موقعة على بياض تعود لطليقها الراحل، واستخدامها في اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه.

حكم ومنع سفر

وسبق أن أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس ضد الفنانة، إلى جانب قرار بمنعها من السفر، رغم عدم وجود أي معاملات مالية بينها وبين الشاكي أو باقي الأطراف، وهو ما وصفه دفاعها بمحاولة ابتزاز للإضرار بها وبممتلكاتها.

تحقيقات موسعة

وفي إطار تطورات التحقيق، قررت الجهات المختصة حبس متهمين اثنين على ذمة القضية، مع إخلاء سبيل آخرين مؤقتًا لحين استكمال التحقيقات.

توقيف سابق

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت بوسي سابقًا في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي، تنفيذًا لقرار المنع الصادر من النائب العام على خلفية الأحكام السابقة قبل حسم القضية لصالحها.