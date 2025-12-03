كشفت الفنانة المصرية زينة، منع فيلمها «التاريخ السري لكوثر» من العرض رغم حصوله على إجازة من الرقابة.

وقالت في تصريحات إعلامية: «فيلم التاريخ السري لكوثر يعد أحد أبرز الأعمال في مسيرتي الفنية ومُنِع من العرض بدون أسباب واضحة. وأضافت كان المنع محبطا لي ولفريق العمل،كوننا قدمنا مجهوداً كبيراً ليُتَوج بعرضه للجمهور».

من هي كوثر؟

وحول تفاصيل العمل، قالت زينة الفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين، وتشاركني البطولة الفنانة الكبيرة ليلى علوي، ويدور حول قصة فتاة تدعى «كوثر» تنشأ في كنف جماعة الإخوان منذ صغرها، ثم تتطور الأحداث لتكشف تحولات في حياتها.

واعتبرت زينة أن الفيلم يوجه رسالة مهمة للنشء والأجيال الجديدة، قد تحصنهم من الانجرار خلف بعض المعتقدات الخاطئة واستخدامهم من قبل بعض الجماعات باسم الدين، مطالبة الجهات المعنية بالسماح بعرض الفيلم.