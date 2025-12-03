رغم الحريق الضخم الذي التهم ديكور «استوديو مصر» المخصص لمسلسل «الكينج»، أعلن محمد عادل إمام، أن تصوير العمل عاد رسمياً بروح معنوية عالية، مع تأكيد أن كامل فريق العمل بخير ولم تُسجَّل إصابات.

وأعادت الصحف والمواقع الفنية نشر الصور التي شاركها إمام عبر حسابه في إنستغرام من موقع التصوير، حيث ظهر مع فريق الإنتاج معلناً: «بعون الله ومشيئته نستأنف تصوير مسلسل الكينج»، مثنياً على عزيمة المنتج عبدالله أبو الفتوح وإصراره على مواصلة التصوير رغم الخسائر المادية الكبيرة.

وأكد أبو الفتوح، أن التصوير الخارجي عاد فعلياً، وأن المسلسل لا يزال مُقدَّراً للعرض في رمضان القادم، داعياً الجمهور لدعمه ومتابعته.

وكان «استوديو مصر»، شهد يوم الجمعة الماضي حريقاً ضخماً أتى على الديكور الرئيسي للمسلسل، في موقع يقع بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، مما تسبب في خسائر غير قليلة، وأثار حالة من القلق في الساحة الفنية حول مصير «الكينج»، إلا أن المخرج شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، أكدا، أن ما يتداول عن إلغاء العمل أو توقف التصوير نهائياً ما هو إلا شائعات، وأن فريق العمل شرع في حصر الأضرار والتخطيط لإعادة العمل فوراً.