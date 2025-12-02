تأجيل جديد لمحاكمته.. رد سعد لمجرد الأول يكشف حقيقة القضية

أصدر الفنان المغربي سعد لمجرد أول تعليق رسمي له بعد إعلان تأجيل جلسة محاكمته في باريس، والمتعلقة باتهامه باغتصاب نادلة فرنسية، موضحًا موقفه ومؤكدًا تمسكه ببراءته.

أسباب التأجيل

وقال سعد لمجرد في بيانه عبر حسابه الرسمي بمنصة «إنستغرام» إنه تلقى إخطارًا رسميًا بقرار التأجيل بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة، معرباً عن أسفه لاستمرار تأجيل الفصل النهائي في القضية لعدة أشهر أخرى، رغم أن النيابة العامة طالبت منذ أكثر من أربع سنوات ونصف قرار عدم الملاحقة.

سعد لمجرد يواصل الدفاع عن براءته

كما أكد سعد لمجرد في البيان أنه يركز على القضيتين المطروحتين أمام القضاء فقط، ويصر على براءته منذ تسع سنوات، معربًا عن أمله في أن يتم تحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن، بعيدًا عن أي ترويج للشائعات.

الملف الثاني والتحقيقات المستمرة

وأشار البيان أيضًا إلى أن الملف الثاني الخاص بباريس، والذي يتعلق بمحاولة ابتزاز من قبل المدعية، سيُنظر أمام محكمة كريتاي خلال عام 2026، وقد تم تأجيل الجلسة أيضًا.

تأجيلات سابقة

يذكر أن هذا ليس التأجيل الأول لمحاكمة سعد لمجرد، إذ شهدت القضية سابقًا تأجيل جلسة استئناف في يونيو أمام محكمة كريتاي بباريس، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمًا أوليًا بإدانته بتهمة اغتصاب شابة تعرف عليها في ملهى ليلي وضربها في أحد فنادق باريس عام 2016.