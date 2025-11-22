في حلقة مثيرة من برنامج «ذا فويس» على قناة MBC، أحدث المتسابق الشاب كريم الحو ضجة كبيرة بين الجمهور والوسط الفني، بعدما لفت الأنظار بشبهه اللافت مع الفنان الراحل محمد فوزي، الموسيقار الشهير الذي غادر الحياة في 1966 تاركًا إرثًا غنائيًا خالدًا.

شبيه محمد فوزي

لم يقتصر الأمر على الشبه الجسدي، بل امتد إلى تصريح جريء من «الحو» يدعي فيه صلة قرابة بالراحل، مما أشعل شرارة أزمة إعلامية سرعان ما تصاعدت إلى تهديدات قضائية من أسرة فوزي، وردود حادة من أسرة الشاب نفسه.

لحظة «الصدمة» على المسرح

بدأت القصة في الحلقة الأخيرة من البرنامج، حيث صعد كريم الحو، الشاب البالغ من العمر 25 عامًا من محافظة الغربية، إلى خشبة المسرح ليقدم أداءً لأغنية «يا ليلي يا عيني» بأسلوب يذكر بأسلوب محمد فوزي الكلاسيكي.

الحو، أبهر لجنة التحكيم بصوته القوي وملامحه البارزة التي تُشبه تمامًا وجه الفنان الراحل، من العيون السوداوين إلى الابتسامة الدافئة والملامح الشرقية النقية.

أحمد سعد يكشف الشبه

لم يمضِ وقت طويل حتى لاحظ الفنان أحمد سعد، أحد أعضاء اللجنة، الشبه الدرامي، فسأله مباشرة: «هل أنت حفيد محمد فوزي؟ الشبه مذهل!»، فرد «الحو» بثقة: «نعم، هو ابن عم جدي»، مما أثار تصفيقًا حارًا من الجمهور والحكام، بما في ذلك رحمة رياض وناصيف الزيتون اللذين عبّرا عن «الصدمة الجميلة» أمام هذا «الإرث الحي».

انضم الحو في النهاية إلى فريق أحمد سعد، ليصبح حديث السوشيال ميديا في ساعات قليلة، مع هاشتاغات مثل #شبيه_محمد_فوزي و#حفيد_فوزي_في_ذا_فويس تتصدر الترندات.

أسرة محمد فوزي: «كذاب ومستغل للاسم!»

لم يدم الفرح طويلًا، إذ سرعان ما انفجر الجدل عندما تواصلت أسرة محمد فوزي مع وسائل الإعلام لتكذيب الادعاء بشكل قاطع.

هيدي نبيل فوزي، حفيدة الراحل وابنة ابنته، كانت الأولى في الرد خلال تصريحات صحفية، قائلة: «صحيت من النوم لأجد أن «حفيد محمد فوزي» يتصدر البرنامج! مفيش حد من أحفاد جدي له علاقة بالغناء، وده الشاب مين ده؟ مفيش صلة قرابة ولا أي حد فينا يعرفه.

الاسم الأخير «الحو» مش دليل، عائلة «الحو» كبيرة في طنطا، لكن مش كل واحد حفيد فوزي، ده استغلال واضح للاسم، ومش مقبول".

وأضافت هيدي: «الموسيقار محمد فوزي له تاريخ عريق، وعمرنا ما استغلينا اسمه في جدال، لو في قرابة بعيدة جدًا، مش معناها إنه حفيد، أنا اتخضيت لأن ده يمس إرث جدي».

كما انضم منير فوزي، نجل الراحل، إلى الرد قائلًا: «كفاية كلام في الموضوع ده، الشاب غلطان وعايزين ننهي الجدل، مفيش داعي لكل اللي بيحصل على السوشيال ميديا».

في سياق متصل، تصاعدت الأمور إلى التهديد القضائي، حيث أكدت هيدي: «لو ما اعتذرش علنًا، هنلجأ للقضاء فورًا».

بطاقة كريم الحو

وأشارت إلى أن «والدة كريم الحو أرسلت بطاقته الشخصية، لكن هذا لا يثبت أنه حفيده، كما أن عائلة الموسيقار الراحل اتفقت على رفض هذا الادعاء».

كما شكك محمد عبد الوهاب، حفيد هدى سلطان (شقيقة محمد فوزي)، في الرواية، مؤكدًا أن «القرابة البعيدة لا تمنح لقب الحفيد».

رد أسرة كريم الحو: «فرع من العيلة الكبيرة»

لم يصمت كريم الحو، طويلًا، إذ نشر فيديو توضيحيًا عبر «تيك توك» و «إنستغرام»، يقول فيه: «الموضوع بقى رأي عام، والناس قالت إني بكذب وبدعي القرابة، أنا مقولتش إني حفيد محمد فوزي مباشرة، قلت ابن عم جدي».

وأضاف، «أن محمد فوزي من طنطا، وعائلة الحو ليها فروع كتيرة في كل حتة، وأنا فرع من الفروع دي، ولن أرد على أي إساءة، والموضوع مش مهم بالنسبالي».

فيما أكدت والدة كريم في تواصل مع هيدي نبيل، وفقًا لتصريحات الأخيرة، إرسال صورة بطاقة الرقم القومي لابنها لإثبات النسب، لكنها شددت على أن «مش أي حد اسمه الحو حفيد فوزي».

أسرة الحو، من جانبها، نفت أي نية للكذب، معتبرة أن التصريح كان «تعبيرًا عفويًا عن فخر بالعيلة الكبيرة»، ودعت إلى إنهاء الجدل دون تصعيد.