كشف سامح سعد، الشقيق الأكبر للمطرب المصري أحمد سعد، تطورات الحالة الصحية لشقيقه أحمد، عقب تعرضه لحادثة سير مفاجئة فجر أمس السبت.

وأكد سامح أن شقيقه بصحة جيدة، نافياً ما أشيع حول تعرضه لمضاعفات خطيرة أو إصابة شقيقه بالشلل، مؤكداً أن شقيقه سيعود للظهور خلال أيام، جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر».

وأفاد سامح أن شقيقه أحمد سعد كان عائداً إلى القاهرة بعد إحياء حفل زفاف في العين السخنة، ولم يكن يقود السيارة، بل كان جالساً بجوار السائق. وأثناء الطريق، تلقى السائق إشارة مضللة من تطبيق الملاحة قادته إلى طريق معين، ثم فوجئ بدوران مفاجئ أدى إلى سقوط السيارة في حفرة عميقة.

وأشار سامح إلى أن أحمد سعد أصيب بكدمات قوية في أسفل الظهر وبعض الشروخ في الفقرات القطنية، دون الحاجة لتدخل جراحي.