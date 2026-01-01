توفيت المذيعة المصرية نيفين القاضي، اليوم (الخميس)، بعد معاناة مع المرض.

وأعلن زملاء المذيعة الراحلة أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة استلزمت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى، إذ خضعت لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة، ووضعت تحت الملاحظة في العناية المركزة، إلا أن حالتها تدهورت ولفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم.

صوت ماسبيرو

واشتهرت المذيعة الراحلة ببرامجها الاجتماعية والأسرية الهادفة، وكانت تلقب بـ«صوت ماسبيرو الرزين»، وقدمت العديد من البرامج التي لامست قضايا الشارع والمجتمع.

ونعاها عدد كبير من زملائها في الهيئة الوطنية للإعلام، معبرين عن صدمتهم برحيلها، ومؤكدين أن «ماسبيرو» فقد برحيلها قيمة وقامة إعلامية كبيرة.