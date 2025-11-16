كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، عن تعرّض الموسيقار الكبير هاني مهنا لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة، وسط حالة من القلق والدعوات له بالشفاء من محبيه داخل الوسط الفني وخارجه.

دعوات من الوسط الفني

وأوضح مصطفى كامل أنه يتابع حالة هاني مهنا الصحية أولاً بأول، مشيراً إلى أن الوعكة استدعت نقله سريعاً إلى المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، وقال في رسالة نشرها عبر صفحته على منصة «فيسبوك»: «أتمنى الشفاء العاجل لأخي وصديقي العزيز الموسيقار هاني مهنا.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة، وأرجو الدعاء من كل الزملاء والمحبين». ولاقت الرسالة تفاعلاً واسعاً من الفنانين والجمهور، الذين حرصوا على توجيه رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل للموسيقار، باعتباره أحد الأسماء البارزة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية.

فحوصات طبية

ويخضع هاني مهنا حالياً لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة داخل المستشفى، بهدف الوقوف على أسباب الوعكة الصحية والتأكد من استقرار حالته، على أن يغادر المستشفى بعد انتهاء الفحوصات واطمئنان الأطباء على وضعه الصحي. وتشير المعلومات الأولية إلى أن بقاءه بالمستشفى يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والاطمئنان الكامل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الوعكة.

إنهاء شائعات انفصال ابنته

وفي سياق متصل، كان اسم أسرة هاني مهنا قد تصدّر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد تداول شائعات حول انفصال ابنته الفنانة هنادي مهنا عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح. إلا أن ظهور الثنائي معاً في أكثر من مناسبة، بينها تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنان محمد رمضان، ثم ظهورهما سوياً على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسم الجدل الدائر، وأكد استمرار العلاقة بينهما واستقرار حياتهما الزوجية.

آخر أعمال هاني مهنا الفنية

ويُعد مسلسل «ليالينا 80» آخر الأعمال الدرامية التي قدّم لها هاني مهنا الموسيقى التصويرية، وعُرض خلال موسم دراما رمضان 2020. وضم العمل نخبة من نجوم الفن، بينهم غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين، نهى عابدين وآخرون، ولاقى المسلسل تفاعلاً جيداً من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ويبقى هاني مهنا واحداً من أبرز صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي، وارتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال الغنائية والدرامية الناجحة، ما يجعل حالته الصحية محل اهتمام واسع من الوسط الفني وجمهوره الذي يترقب تطورات وضعه الصحي آملاً في عودته القريبة بكامل عافيته.