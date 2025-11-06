أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن انطلاق التحضيرات للدورة الخامسة عشرة من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 30 مارس إلى 6 أبريل، والتي تحتفي بالمخرج المصري العالمي يوسف شاهين تحت شعار «يوسف شاهين.. حدوتة مصرية»، تزامناً مع مئويته التي تبدأ في عام 2026.

وكشفت إدارة المهرجان، عن بوستر الدورة الجديدة الذي صممه الفنان الشاب محمود إسماعيل، مشيرة إلى أنها ستصدر طبعة خاصة من كتاب الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس بعنوان «يوسف شاهين.. نظرة الطفل وقبضة المتمرد» بالتعاون مع دار الشروق.

و أوضح الفنان محمود إسماعيل أن تصميم البوستر مستوحى من شخصية يوسف شاهين وحيويته وعالمه الديناميكي، حيث يظهر المخرج الراحل داخل فضاء بصري يدمج معالم من دول أفريقية عدة، بما فيها مصر، في إشارة إلى وحدة القارة وتنوعها.

و أضاف، الضوء المنبعث من عمق الصورة يرمز إلى تجدد الروح السينمائية التي لا تتوقف عن التقدم، ليصبح البوستر احتفاءً بتراث السينما الأفريقية وشخصية شاهين المتمردة التي جمعت بين الهوية المصرية والانتماء الأفريقي.

ويُقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بتنظيم من مؤسسة شباب الفنانين، وبرعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، وبمشاركة ودعم من وزارات الخارجية والشباب والرياضة ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري ومؤسسة كيميت للسلام والمعرفة.

ويعد يوسف شاهين أحد أبرز المخرجين المصريين والعرب، ولد في الإسكندرية عام 1926، وتوفي عام 2008، وتم اختيار 12 فيلماً من إخراجه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

وقدم شاهين عدداً من الأفلام التي تحمل سيرته الذاتية وهي «إسكندرية... ليه؟»، و«حدوتة مصرية»، و«إسكندرية كمان وكمان»، و«إسكندرية - نيويورك».

كما حصل على عدد من الجوائز الفنية، أبرزها جائزة الإنجاز العام من مهرجان كان السينمائي عن فيلم «المصير» عام 1997، والدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عن فيلم «إسكندرية... ليه؟» عام 1979.

أما أشهر أعماله فأفلام «المصير»، و«المهاجر»، و«عودة الابن الضال»، و«باب الحديد»، و«أنت حبيبي»، و«صراع في الميناء»، و«الناصر صلاح الدين»، وغيرها من الأعمال الهامة والناجحة.