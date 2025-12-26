هزّ خبر وفاة المغني البرازيلي الشاب كيفين كوستا عن عمر ناهز 25 عاماً الوسط الفني في البرازيل، بعد أن أودت به صعقة كهربائية أثناء عمله في متجر لقطع غيار السيارات بمدينة جويانيا.

وقعت الحادثة المأساوية أثناء قيام كوستا بتركيب مأخذ كهربائي على ارتفاع نحو 6 أمتار، مثبتاً بحزام أمان، لكن صعقة كهربائية مفاجئة أودت بحياته في المكان. واستعانت فرقة الإطفاء برافعة شوكية لإنزاله بسبب موقعه المرتفع، ما يعكس خطورة الحادثة وتعقيد ظروفها.

أقيمت مراسم وداعه في مقبرة «فالي دو سيرادو» عشية عيد الميلاد، وسط حزن عميق بين عائلته ومحبيه وزملائه. كوستا الذي جمع بين شغفه بالموسيقى وعمله اليومي كفني كهربائيات، ترك أثرًا كبيرًا في من عرفوه وفقاً لتقارير إعلامية برازيلية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد الملابسات الدقيقة، فيما عبّر جمهوره عن صدمته وحزنه العميق لفقدان موهبة شابة في ريعان الشباب.