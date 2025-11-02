كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان كواليس خلافه مع الفنان السعودي ناصر القصبي بعد سنوات طويلة من التعاون المشترك والنجاحات بينهما، مؤكدًا أن ما حدث بينهما كان اختلافًا فنيًا بحتًا وليس شخصياً.

السوشيال ميديا السبب

وقال السدحان خلال بودكاست «الملز» إن الخلاف لم يكن شخصيًا كما روجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: «في أي عمل فني وارد جدا يحصل اختلاف في وجهات النظر، يمكن أكون أنا الصح أو هو، لكن السوشيال ميديا ضخمت الأزمة وأخرجته عن حجمه الطبيعي».

سبب الخلاف الحقيقي

وأضاف أن ما تداوله البعض عن وجود خلافات حادة بينهما كان نتيجة تأويلات خاطئة للمزاح الذي كان يحدث بينهما أثناء الترويج للمسلسل الشهير «طاش ما طاش»، موضحًا أن السبب الحقيقي للتوقف كان النقاش حول ما إذا كان من الأفضل إنهاء السلسلة عند الجزء 18 أو الاستمرار حتى الجزء 20 فقط.

عودة ناصر القصبي للدراما مجدداً

وفي سياق آخر، تعاقد ناصر القصبي، سابقاً على مسلسل جديد يحمل عنوان «فبراير الأسود»، بعد انقطاع دام نحو عامين منذ مشاركته الدرامية الأخيرة.

ويضم مسلسل «فبراير الأسود» نخبة من نجوم الدراما الخليجية، من أبرزهم حبيب الحبيب، وسناء يونس، ولولو التميمي، ويزيد المجيول، وهو من تأليف ناصر العزاز وإخراج عمرو صلاح.