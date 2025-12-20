أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان «فبراير الكويت» في 15 يناير 2026 على مسرح الأرينا كويت، بمشاركة نخبة من نجوم الفن العرب مثل محمد عبده، عايض، وفرقة ميامي، في حفلات فنية مميزة طوال الشهر.

افتتاح المهرجان مع محمد عبده

ويفتتح فنان العرب الفنان السعودي محمد عبده أولى حفلات مهرجان «فبراير الكويت» على مسرح الأرينا كويت، وذلك يوم الخميس 15 يناير 2026، مقدماً باقة مميزة من أغانيه المفضلة لدى الجمهور.

حفلات فرقة ميامي وعايض

بينما يستعد كل من فرقة ميامي والمطرب السعودي عايض لتقديم حفل يوم الجمعة 16 يناير 2026 ضمن مهرجان فبراير الكويت، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل للجمهور قريباً.

ليالي طربية لـ رابح صقر ونبيل شعيل

وفي 22 يناير القادم، يشارك المطرب السعودي رابح صقر في حفل جماهيري بالكويت، ليقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

كما أعلن حساب شركة روتانا عبر منصة X، عن ليلة طربية ضمن مهرجان فبراير الكويت، يحييها كل من نبيل شعيل، إلى جانب الفنانين وليد الشامي ومطرف المطرف، وذلك يوم الجمعة 23 يناير 2026 على مسرح الأرينا كويت.

ختام الحفلات

فيما تتوالى حفلات مهرجان فبراير الكويت بحفل مميز آخر يجمع عبادي الجوهر مع الفنانة أميمة طالب، وذلك يوم الخميس 29 يناير 2026، وتختتم الفعاليات مع الفنان ماجد المهندس بحفل يوم 30 يناير المقبل.