بحضور قادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أعلن المستشار الألماني فريديريتش ميرتس أن بلاده ترفض التخلي عن الولايات المتحدة، في ظل بعض الخلافات مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



وقال ميرتس في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم (الجمعة): «أفهم الشكوك التي تدفع البعض إلى طلب الاستقلال عن الولايات المتحدة، لكن لا يمكن نكران الواقع الجيوسياسي في أوروبا. ودعا إلى مناقشة الخلافات مع أمريكا، وترميم الثقة.



وأضاف أن هناك تضحيات يجب تقديمها، ليس في وقت لاحق، بل الآن، في ظل زيادة الدول الأوروبية لإنفاقها العسكري لمواجهة التهديد الروسي وتراجع الانخراط الأمريكي.



وحذر المستشار الألماني من خطر يهدد الحريات في عصر القوى الكبرى، معتبراً أن الحريات لم تعد أمراً مسلماً به. وشدد على أنه من الضروري التحلّي بالصلابة والإرادة للدفاع عن هذه الحرية.



من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتّه، أن الحلف سينحو أكثر نحو قيادة أوروبية، مع استمرار الحضور القوي للولايات المتحدة.



وقال للصحفيين على هامش مؤتمر ميونيخ: "على مدى السنوات القادمة سنرى أكثر فأكثر ناتو بقيادة أوروبية، مع تواجد أمريكي راسخ داخل المنظمة في الوقت عينه".



ولفت إلى أن الحلف سيقوم بذلك خطوة بخطوة، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، وبالاستناد إلى عملية التخطيط الدفاعي التي يعتمدها.



ويقترب روته إلى حد بعيد من الموقف الألماني تجاه التعامل مع واشنطن، مع تنامي الخلافات بينها وبين الأوروبيين.



وينتهج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسة أكثر تشدداً، ويدعو إلى استقلال الاتحاد الأوروبي بشكل تام عن الولايات المتحدة والاعتماد على نفسه، ورفع قدراته الدفاعية والتجارية والاقتصادية.