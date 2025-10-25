«بنات البومب».. عمل شبابي يناقش قضايا الفتيات على STC TV

كرّس مسلسل «بنات البومب» حضوره على السوشيال ميديا، بتصدره الترند في السعودية محققا انتشارا كبيرا على محرك البحث «قوقل» ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو عمل سعودي جديد من إنتاج روتانا ستوديوز يُعرض على STC TV، ويحمل روح عالم «شباب البومب» لكن من منظور «بناتي» خالص. وتباينت ردود الأفعال على العمل الذي يتناول قضايا واقعية تمس الفتيات في المملكة بأسلوب يجمع بين الكوميديا الخفيفة والدراما الاجتماعية، ما جعله يحصد تفاعلاً واسعاً.

ممثلات مسلسل «بنات البومب»

هيلدا ياسين

مريم عبد الرحمن

نجود أحمد

شروق سالم

ويشارك في العمل ضيوف ونجوم داعمون من بينهم: فيصل العيسى، ومشاري الحربي، إضافةً إلى مجموعة من الوجوه الشابة.

وأكّدت بطلات العمل أن الفريق راهن على تقديم واقع البنات دون مبالغة أو افتعال للترند: «لسنا نلاحق الترند… القصص قريبة من الناس، ولذلك يأتينا التفاعل طبيعياً».

عن ماذا يتحدث «بنات البومب»؟

يركّز المسلسل على يوميات الفتيات وتحدّياتهن في:

المدرسة/الجامعة والعمل: إثبات الذات، المنافسة، بيئات العمل المختلطة.

العلاقات الاجتماعية والأسرية: الغيرة، التنمّر، الفوارق في الطباع والتطلعات.

قضايا معاصرة: صورة الفتاة على السوشيال ميديا، الصداقة، والاختيارات الشخصية.

ويمكن القول إن الطرح «خفيف وسلس» لكنّه لا يتجنّب القضايا الحسّاسة حين يلزم، مع الحفاظ على سقف محافظ يناسب العائلة.

لماذا أثار تفاعلاً كبيراً؟

هوية واضحة: ليس نسخة مكرّرة من «شباب البومب»، بل رؤية «بناتية» لها لونها الخاص.

قصص من الواقع: موضوعات قريبة مما تعيشه الفتيات فعلاً، بعيداً عن المبالغات.

مزيج كوميدي–درامي: جرعات ضحك، تقابلها لحظات إنسانية جادّة تمنح الشخصيات عمقاً.

دعم صناعة العمل

أشادت البطلات بالدعم الذي قدّمه فيصل العيسى لفريق «بنات البومب» فنياً ومعنوياً، ما انعكس على ثقة الممثلات خصوصاً من يخضن التجربة الأولى، وجودة الأداء على الشاشة.

أين يُعرض «بنات البومب»؟

المنصّة: STC TV

النوع: كوميدي–درامي شبابي

الإنتاج: روتانا ستوديوز

هل يرتبط بـ«شباب البومب»؟ وما طبيعة الطرح؟

يتقاطع معه في الروح الشبابية، لكنه يقدّم منظوراً «بناتياً» مستقلاً في القضايا والأحداث.

وهو عبارة عن كوميديا اجتماعية بلمسات درامية، ومعالجة محافظة تناسب المشاهدة العائلية.

ويقدّم «بنات البومب» قصصاً يزعم قربها من واقع الفتيات السعوديات، بصورة خفيفة، وبطاقم نسائي شاب يضخ طاقته في الدراما الكوميدية المحلية، ويتصدّر التفاعل على المنصات الاجتماعية منذ البداية.