في لفتة إنسانية مؤثرة، حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي خلال حفل افتتاح دورته الثامنة على عرض فيديو خاص لتكريم رموز الفن الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام.



لفتة إنسانية

وامتزجت مشاعر الحضور أثناء عرض الفيديو بين الحزن والفخر، إذ استعيدت وجوه صنعت تاريخ السينما المصرية والعربية، وبقيت خالدة في ذاكرة الجمهور ومحبي الفن.



بصمة لا تنسى

وتضمّن الفيديو مشاهد لعدد من الفنانين الذين غيبهم الموت خلال العام، من بينهم سليمان عيد، سميحة أيوب، لطفي لبيب، تيمور تيمور، وسامح عبد العزيز، إلى جانب آخرين تركوا بصمة لا تنسى في مسيرة الإبداع العربي.

70 فيلما من حول العالم

تقدّم الدورة الثامنة من المهرجان نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، في تنوّع يعكس ثراء التجربة السينمائية العالمية.

وتحضر السينما المصرية بقوة هذا العام من خلال خمسة أفلام تتنافس في مسابقات المهرجان المختلفة، إلى جانب فيلم الافتتاح «هابي بيرث داي»، الذي يشارك رسميًا ضمن ترشيحات جوائز الأوسكار القادمة.

