تسببت أغنية «رقم واحد يا أنصاص» في إحالة الفنان المصري محمد رمضان إلى التحقيق بعد اتهامه بنشرها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وأُحيل محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، وجاء في أمر الإحالة بأن رمضان «قام بأداء وإذاعة مصنّف سمعي بصري في مكان عام دون الحصول على التصاريح المطلوبة من وزارة الثقافة»، في إشارة إلى مخالفة قانون المصنفات الفنية.

سبب إحالة محمد رمضان للمحاكمة

وأوضحت الدعوى القضائية المقدَّمة ضد الفنان أن الأغنية «تحرّض على العنف وتخالف الأعراف العامة»، مشيرة إلى أن كلماتها تتضمن «عبارات خارجة عن الذوق العام وتشجع على الاعتداد المبالغ بالنفس والإساءة إلى الآخرين».

وجاء في نص الدعوى أنه «بعد متابعة ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب، تبيّن وجود الأغنية المذكورة، والتي تُعدّ مخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظّم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إذ لم تحصل على الترخيص اللازم للعرض العام أو لتصوير الفيديو كليب».

وبناءً على ما تقدّم، تقرّر إحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية، باعتباره خالف أحكام القانون المشار إليه من خلال نشر الأغنية وعرضها للجمهور من دون ترخيص رسمي.