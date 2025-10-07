أحالت جهات التحقيق الفنان المصري محمد رمضان إلى المحاكمة، عقب طرحه أغنية جديدة بعنوان «رقم واحد يا أنصاف»، دون الحصول على التصاريح القانونية المطلوبة من الجهات المعنية.

تجاوز القوانين الفنية

وجاء القرار بعد بلاغ تقدّمت به إحدى الجهات الرقابية، اتهمت فيه الفنان المصري بتجاوز القوانين المنظمة للعملين الفني والإعلامي، عقب طرحه أغنية جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، دون موافقة مسبقة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

تحريض على العنف

وأكدت الجهة الرقابية في بلاغها أن الأغنية تتضمن عبارات مسيئة وتحريضية تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية، مضيفة أن ما فعله رمضان يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 الخاص بتنظيم عمل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

محتوى لا يتوافق مع القيم

أوضحت الدعوى أن الجهات المختصة رصدت في 4 أغسطس 2025 محتوى أغنية «رقم واحد يا أنصاف» عبر مواقع التواصل دون تصريح، وتبيّن من تقرير الرقابة أنها غير مرخصة للعرض أو التصوير أو النشر، ما يُعد مخالفة قانونية.

وأكدت الجهات الرقابية أن محتوى الأغنية لا يتوافق مع المعايير والقيم العامة، وأن نشرها دون تصريح يجعل الفنان معرّضاً للعقوبات المقررة في القانون.