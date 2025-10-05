كلمات معينة قادرة على لفت انتباه الجمهور

أفاد تقرير إعلامي، استند إلى دراسة تحليلية أجرتها جامعة كاليفورنيا، أن استخدام عبارات قصيرة مكونة من ثلاث كلمات يمكن أن يكون أداة فعالة لجذب انتباه الجمهور بسرعة. الدراسة، التي شملت تحليل حملات تسويقية ناجحة، وجدت أن العبارات الثلاثية مثل «افعلها الآن»، «لا تفوّت الفرصة»، أو «جرّبها بنفسك» تحقق استجابة أعلى من العبارات الطويلة. الخبراء يفسرون ذلك بأن الدماغ البشري يتفاعل بشكل أسرع مع الرسائل الموجزة، التي يسهل تذكرها ومعالجتها. كما أن الإيقاع المتناغم للعبارات الثلاثية يجعلها أكثر رسوخاً في الذاكرة ويزيد من احتمالية مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. يشير الباحثون إلى أن استخدام هذه التقنية يجب أن يكون مرتبطاً بسياق واضح ورسالة صادقة حتى لا يشعر الجمهور بالتلاعب. وتوصي الدراسة العاملين في مجالات الإعلان والتسويق بالتركيز على الوضوح والبساطة، مع اختيار كلمات تعبّر عن قيمة حقيقية للمتلقي.