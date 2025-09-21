قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز المصري، إلى المحكمة الجنائية، على خلفية اتهامه في قضية تزوير وانتحال صفة تتعلق بأحد الامتحانات.

وتعود الواقعة إلى مايو الماضي، عندما تم ضبط شاب يؤدي امتحاناً بدلاً من اللاعب رمضان صبحي في أحد المعاهد التعليمية.

وبمواجهته، اعترف الشاب بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب – عبر وسيط – نظير أداء الامتحان نيابة عنه، وأفادت التحريات بأنه كان يحمل أوراقاً رسمية تخص رمضان صبحي.

من جانبه، نفى المحامي أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني لرمضان صبحي، علم اللاعب بهذه الواقعة، مؤكداً أن موكله لم يُبرم أي اتفاق مع شخص لأداء الامتحان بدلاً منه.

ورغم قرار الإحالة، فقد تواجد رمضان صبحي في قائمة نادي بيراميدز الرسمية لمواجهة الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال، المقررة إقامتها مساء الثلاثاء القادم في تمام التاسعة على ملعب «الإنماء» بمدينة جدة.

قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – شريف إكرامي – زياد هيثم

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – كريم حافظ – محمد الشيبي – محمد حمدي – طارق علاء

الوسط: أحمد توفيق – محمود عبدالعاطي – مهند لاشين – عبدالرحمن مجدي – أحمد عاطف «قطة» – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سيلفا – محمد رضا «بوبو» – محمود زلاكة – وليد الكرتي – مصطفى فتحي – رمضان صبحي – بلاتي توريه

الهجوم: دودو الجباس – يوسف أوباما – فيستون ماييلي – مروان حمدي