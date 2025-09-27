غادرت الفنانة المصرية رحمة أحمد المستشفى، أمس (الجمعة)، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، نتيجة إصابتها بنزلة معوية حادة صاحبتها بعض الأعراض المقلقة.

مغادرة المستشفى وحالة صحية جيدة

وأكدت رحمة أحمد، في تصريح لبرنامج «ET بالعربي»، أنها باتت في حالة صحية مستقرة وتتمتع بتحسن ملحوظ، مشيرة إلى أنها ستأخذ فترة من الراحة حتى تستعيد عافيتها تماما، قبل أن تعود لمواصلة تصوير أعمالها الفنية القادمة.

أسباب الوعكة الصحية

وأشارت الفنانة إلى أن النزلة المعوية التي أصيبت بها كانت حادة وأعراضها شديدة، لافتة إلى أنها شعرت في تلك اللحظات بأن الله سخر لها «جنودا على الأرض» حتى تتجاوز الأزمة وتعود مجددا إلى ابنها مصطفى، مضيفة: «كنت بدعي ربنا أني أرجع بس علشانه».

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت خلال الفترة الماضية بالدعاء للفنانة بعد تداول أنباء حول معاناتها من تضخم في الكبد، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وإجراء مجموعة من الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتها.

أعمال رحمة أحمد

يُذكر أن رحمة أحمد لفتت الأنظار سابقا بأدائها المميز في مسلسل «80 باكو» الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشاركها البطولة هدى المفتي، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، وانتصار، وهو من تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس.