في أجواء مفعمة بالإلهام وروح الطموح، اختتم منتدى مكة لريادة الأعمال أعماله اليوم (الخميس) في مقر غرفة مكة المكرمة، وسط حضور واسع من الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال، تحت شعار: «نحو مستقبل أخلاقي ومستدام».



وشكّل المنتدى منصة تجمع المبدعين، وشهد تفاعلاً كبيراً عكس رغبة المشاركين في تطوير مهاراتهم واستلهام الاتجاهات الحديثة في عالم الابتكار.

ورش عمل متخصصة وجلسات تفاعلية



وقدّم ممثل بنك التنمية الاجتماعية عبدالله النمري ورشة بعنوان «كيف تختار فكرة مشروعك»، التي ركّزت على معايير اختيار الفكرة المناسبة والخطوات العملية لتحويلها إلى مشروع ريادي.



وقدّم عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى هشام ملك ورشة «الابتكار من الفكرة إلى الريادة»، التي تناولت الابتكار باعتباره محور النجاح في المشاريع الحديثة.



وتناول مستشار التجربة الرقمية والذكاء الاصطناعي في نسك عمار الصائغ في ورشة «الابتكار والذكاء الاصطناعي» دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار وتطوير الحلول الريادية.

جلسات تناقش المسرعات ودور الجامعات والمرأة



وانطلقت أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان «مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة»، مسلّطة الضوء على دور هذه المنصات في تمكين رواد الأعمال وتقليل المخاطر التي تواجه الشركات الناشئة.



كما تناولت الجلسة الثانية دور الجامعات كمراكز أساسية لتطوير المعرفة الريادية، وأهمية تعاونها مع رواد الأعمال لإنتاج مشاريع ذات أثر في السوق.



وفي جلسة «المرأة في ريادة الأعمال» شاركت عدد من رائدات الأعمال بقصص نجاح ملهمة، أكدن خلالها أن التحديات كانت دافعاً لتحقيق إنجازات مميزة في مختلف القطاعات.

كلمات ختامية تؤكد الريادة والأثر



افتُتح الحفل الختامي بكلمة أمين عام غرفة مكة المكرمة الدكتور ثامر باعظيم، الذي أكد أن الغرفة تعمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لمكة المكرمة إلى واقع اقتصادي ملموس.



وألقى الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف خلاوي كلمة أكد فيها أن المنتدى «يمكن أن يكون أحد أبرز المنتديات الدولية التي ترسخ المعايير الإنسانية الحقيقية لريادة الأعمال».



ومن جانبه، ألقى رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب طه أيهان كلمة أوضح فيها أن المنتدى يجسّد طموحاً بأن تصبح مكة المكرمة والمدينة المنورة مراكز عالمية للأعمال والابتكار والمعرفة.



كما أكد الأمين العام لمنظمة صالح كامل لريادة الأعمال المستدامة وتنمية المشروعات الدكتور وائل الدسوقي في كلمته أهمية ريادة الأعمال الأخلاقية التي توازن بين النجاح الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية.