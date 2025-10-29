في تطورات مستمرة هزت الرأي العام المصري، أعلنت النيابة العامة اليوم (الإثنين) قرارات جديدة في قضية «جريمة اللبيني» بمنطقة فيصل في الجيزة، التي راح ضحيتها سيدة (38 عامًا) وأطفالها الثلاثة: سيف (13 عامًا)، جنى (11 عامًا)، والطفل الثالث (9 أعوام)، على يد صاحب محل أدوية بيطرية يُدعى «أحمد» (42 عامًا).

الجريمة، التي وقعت في 21 أكتوبر الماضي، كشفت سيناريو ابتزاز مرعب بدأ باتصال هاتفي غامض من رقم مجهول أخبر الزوج بأن «مراتك بتخونك»، مما أدى إلى خلافات زوجية وانتقال الزوجة مع أطفالها إلى شقة أخرى، قبل أن ينفذ جريمته بتسميمهم بسموم بيطرية ممزوجة بعصير، وإلقاء الطفلة ليا حية في ترعة المنصورية، وجثتي سيف وجنى في مدخل عقار اللبيني.

تحقيقات جريمة اللبيني فيصل

كشفت التحقيقات الجديدة تفاصيل إضافية مرعبة: رجل «الزوجة» كانت مكسورة، مما يشير إلى عنف جسدي قبل التسميم، وسيناريو ابتزاز، حيث هدد المتهم نشر صور حميمة للضحية إذا لم تستمر في العلاقة غير الشرعية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر أثناء شرائها أدوية لقططها من محله.

نقل المتهم «الزوجة الضحية» إلى مستشفى حكومي مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناتها باسم مستعار، قبل أن يتركها لتلفظ أنفاسها، بينما سمم الطفلين الأكبرين بنفس الطريقة، أما الطفل الثالث فقد رفض شرب العصير، فألقاه حيًا في الترعة.

قرارات النيابة في قضية اللبيني

في قراراتها، أمرت النيابة باستدعاء الطبيب المسؤول عن «الزوجة» في المستشفى للتحقيق في إهماله المحتمل، وأكدت نتائج تشريح الجثامين استخدام سموم بيطرية متوفرة في محل المتهم.

كما جددت حبس المتهم الرئيسي «أحمد» 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات، بينما أمرت بإخلاء سبيل سائق التوك توك «رمضان» وعامل المحل، اللذين ساعدا في نقل جثماني الطفلين، بعد ثبوت عدم تورطهما المباشر في القتل، وبضمان محل إقامتهما.

60 ثانية من الرعب

ووثقت كاميرات المراقبة مقطعًا مدته 60 ثانية يظهر «ثواني الرعب» أثناء التخلص من الجثامين في مدخل العقار، مما ساهم في ضبط المتهم بعد جمع أدلة من 4 مسارح جريمة: الشقة، الترعة، المستشفى، ومدخل العقار.

وأفاد والد الضحايا «حمادة» في التحقيقات بأنه لم يكن يعلم بالعلاقة، وطالب بـ«رد الاعتبار» لأسرته بعد الشائعات، مشددًا: «ذنبهم إيه يموتوا بالطريقة دي؟». أما الجد، فقال: «كانت بتشتري منه أدوية للقطط، والناس فكرت فيه علاقة بينهم، لكنها كانت مجرد عميلة».

4 نعوش في جنازة واحدة

وشهدت الجنازة المهيبة يوم 27 أكتوبر مشيعين يتجاوز عددهم المئات من أهالي الجيزة، وسط بكاء وغضب شعبي، حيث شُيِّعت الجثامين الـ4 في 4 نعوش بمقابر العائلة بعد صلاة الجنازة.

التحقيقات مستمرة، ويواجه المتهم اتهامات بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار والتعذيب، مع توقعات بإحالته إلى محكمة الجنايات خلال أسابيع، وسط دعوات شعبية لتشديد العقوبة.