أثارت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، جدلًا واسعًا بعد تعليقها على توقعات ديموغرافية تشير إلى استمرار النمو المتسارع لأعداد المسلمين عالميًا خلال العقود المقبلة.

وجاء تعليقها عبر منصة (إكس)، إذ دعت المسيحيين إلى الزواج وإنجاب المزيد من الأطفال وتربيتهم داخل الكنيسة، وذلك بعد تداول تقارير استندت إلى دراسة أعدها مركز (بيو للأبحاث) حول التحولات الدينية والسكانية في العالم.

وتشير الدراسة إلى أن المسلمين يمثِّلون أسرع الجماعات الدينية نموًا من حيث عدد السكان، مع توقعات بزيادة أعدادهم بنحو 80% بين عامي 2020 و2070، مقارنة بنحو 30% للمسيحيين، في وقت يُنتظر أن يرتفع فيه عدد سكان العالم إجمالًا بنسبة 29%.

كما ترجّح التقديرات أن يصل عدد المسلمين إلى نحو 3.6 مليار نسمة بحلول عام 2070، مقابل نحو ثلاثة مليارات للمسيحيين، إذا استمرت معدلات المواليد والوفيات الحالية، فيما تتحدث بعض التقديرات المتداولة عن إمكانية تجاوز عدد المسلمين عدد المسيحيين خلال العقود المقبلة.

وتوضح الدراسة أن هذا النمو لا يرتبط بانتقال واسع من المسيحية إلى الإسلام، بل يعود بصورة رئيسية إلى عوامل ديموغرافية، في مقدمتها معدلات الإنجاب والنمو السكاني في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأشعلت هذه التوقعات نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض النشطاء اليمينيين أن الأرقام تعكس تغيرات ديموغرافية كبيرة في الغرب، بينما اعتبر آخرون أن النتائج طبيعية وتعكس اتجاهات سكانية بعيدة عن التفسيرات السياسية والأيديولوجية.