ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بعد رصده يرتكب مخالفة رعي داخل مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وذلك بعد إدخال 28 متنًا من الإبل إلى المنطقة الخاضعة للحماية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الأنظمة المعمول بها تفرض غرامة مالية تصل إلى (500) ريال عن كل متن من الإبل يتم رعيه في المواقع المحظورة، ضمن الجهود الهادفة إلى المحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية في المحميات.

ودعت القوات الجميع إلى التعاون في حماية البيئة والإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.