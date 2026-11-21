ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على امرأتين في محافظة قنا، للاشتباه في تورطهما في قتل شاب وإحراق جثته داخل فرن بلدي لمدة ثلاثة أيام، في محاولة للتخلص من جثمانه وإخفاء معالم الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب المعلومات المتداولة، أن الشاب، الذي لم يتجاوز العقد الثاني من عمره، تعرَّض لعدة طعنات نافذة أودت بحياته، قبل أن تعمد المتهمة الرئيسية إلى وضع جثته داخل فرن بلدي وإشعال النار فيها على مدار ثلاثة أيام؛ بهدف تحويلها إلى رماد.

ووفق التفاصيل، لم تتوقف محاولة التخلص من آثار الجريمة عند إحراق الجثمان، إذ يُشتبه في أن المتهمتين ألقتا الرماد وبقايا العظام في أماكن متفرقة، بينها أحد شوارع القرية وبجوار ترعة، لإبعاد الشبهات وإخفاء ما يمكن أن يكشف ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به أسرة الشاب بشأن اختفائه المفاجئ من منزله قبل ثلاثة أيام، في ظروف غامضة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التحريات والبحث عن ملابسات غيابه، خاصة مع عدم وجود مؤشرات واضحة تفسر اختفاءه.

ومع بدء أعمال البحث والتحري في محيط سكْن الشاب، عثرت القوات على كميات من الرماد، لتتجه الشبهات نحو إحدى السيدات في المنطقة، قبل أن تسفر التحريات عن الاشتباه في تورطها في الجريمة وضبطها، ثم القبض على شقيقتها على خلفية القضية.

وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة، التي باشرت التحقيق مع المتهمتين للوقوف على تفاصيل الجريمة، وتحديد دوافعها، وكشف طبيعة دور كل منهما في قتل الشاب والتخلص من جثمانه، فضلًا عن استكمال إجراءات جمع الأدلة والتحقق من ملابسات الواقعة.

وتأتي القضية في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية المصرية التعامل مع البلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء والجرائم الجنائية، عبر عمليات التحري وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، فيما تبقى تفاصيل هذه الواقعة ودوافعها رهن ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.