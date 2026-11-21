اعترف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مجدداً، بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، مؤكداً أن تداعياتها أشد وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات الأمريكية والحصار المتواصل عليها.



وقال بزشكيان خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، اليوم (السبت)، إن إيران تخوض "حرباً اقتصادية صامتة"، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تُستخدم فيها الصواريخ وتتعرض خلالها المنشآت للتدمير.



وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة التي تخوضها بلاده بأنها "غير متكافئة وغير عادلة"، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً. وأشار إلى أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أفاد بأن عجلة الإنتاج استمرت رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.



وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن إيران كانت تعاني أساساً من اختلال بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، قبل أن تتعرض منشآت إنتاج الغاز لهجمات أدت إلى تراجع قدراتها وزيادة حدة الأزمة. وحذر الرئيس الإيراني من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال الشتاء، مؤكداً أن الحكومة تعمل على وضع خطط لتجنب انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.



وأشار إلى أن المصانع ستكون آخر الجهات التي تُفرض عليها قيود على استهلاك الطاقة في حال حدوث نقص، واعتبر أن المؤسسات الحكومية ينبغي أن تتحمل التخفيضات أولاً، بدلاً من تعطيل الإنتاج. وانتقد بزشكيان استمرار خسائر بعض الشركات الحكومية، معتبراً أن سوء الإدارة يفاقم الأعباء المالية، داعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات والحد من الهدر. وكان بزشكيان كشف في أغسطس الماضي، أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري. وتعكس تصريحات الرئيس الإيراني اتساع التحديات التي تواجهها حكومته، بين تداعيات العقوبات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وسط مخاوف من انعكاس نقص الإمدادات على النشاط الصناعي خلال الأشهر القادمة.



وتتزامن تصريحات بزشكيان مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقت عليها واشنطن اسم "المنبوذ اقتصادياً"، تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.