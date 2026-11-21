اختتمت السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) الذي استضافته مدينة مونتريال الكندية، محققةً سلسلة من المخرجات النوعية التي عززت حضورها الدولي في قطاع الطيران المدني ورسخت مكانتها لاعبًا مؤثرًا في صناعة النقل الجوي العالمية.

وترأس وفد المملكة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بمشاركة 44 ممثلًا من 18 جهة وطنية، حيث أسفرت المشاركة عن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وسجل مباحثات، إلى جانب تقديم 8 أوراق عمل متخصصة، وعقد أكثر من 32 لقاءً ثنائيًا مع مسؤولين وممثلي دول ومنظمات وشركات دولية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة تعزيز التعاون في خدمات النقل الجوي مع عدد من الدول، بما يسهم في تطوير الربط الجوي وتوسيع الشراكات الدولية ودعم نمو قطاع الطيران المدني، فيما استعرضت أوراق العمل السعودية موضوعات التنظيم الاقتصادي، واستدامة القطاع، وتحفيز الاستثمار، والابتكار، والتقنيات الحديثة، بما يعكس دور المملكة في تطوير السياسات الدولية للنقل الجوي.

وعقد الوفد السعودي سلسلة لقاءات مع قيادات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وممثلي المطارات الدولية وعدد من الوفود المشاركة، جرى خلالها بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات واستعراض المبادرات المشتركة لتطوير القطاع.

كما ترأس الدعيلج الاجتماع التنسيقي الثامن للمنظمات الإقليمية للطيران المدني بصفته رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، فيما تسلّم مذكرتي انضمام سوريا ولبنان إلى المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول.

وعلى هامش المؤتمر، نظمت الهيئة العامة للطيران المدني نسخة استثنائية من مؤتمر مستقبل الطيران في مونتريال، ضمن جهودها لتعزيز الحضور الدولي للمؤتمر وتوسيع تأثيره عالميًا، تمهيدًا لاستضافة نسخته المقبلة في الرياض خلال أبريل 2027.

وتؤكد هذه النتائج اتساع الحضور السعودي في المحافل الدولية المتخصصة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للطيران والخدمات اللوجستية.