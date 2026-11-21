وصفت الرئاسة الفرنسية اليوم (السبت) أحدث مقترح للتفاوض بشأن الميزانية طويلة الأجل القادمة للاتحاد الأوروبي بأنه «مخيب للآمال للغاية».



لا يرقى للمستوى



وقالت الرئاسة في بيان: «المقترح لا يرقى إطلاقاً إلى مستوى ما هو مطلوب، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة، وبالأخص لضمان دعم دخول المزارعين». وأضافت: «بصيغته الحالية، لا يوفر هذا المقترح الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي أساساً للتوصل إلى اتفاق».



مواجهة المنافسة



وتعد ميزانية الاتحاد الأوروبي الوسيلة التي يمول من خلالها التكتل المؤلف من 27 دولة جميع سياساته، بدءاً من دعم المزارعين ووصولاً إلى تطوير التكنولوجيا الجديدة ودعم الصناعة والبحث العلمي في مواجهة المنافسة من الصين والولايات المتحدة. يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أرسل اليوم (السبت) للدول الأعضاء مقترحاً جديداً بشأن الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد للفترة 2028-2034.