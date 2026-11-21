تراجع سهم شركة إنفيديا بحدة بنسبة 14% في آخر تداولاته، مواصلاً خسائره لليوم السابع على التوالي في ظل تنامي مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الشركة بعد رحيل مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ. كما أغلق السهم على انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، في أطول موجة خسائر أسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.



تبخر 2.6 تريليون دولار



وخسر سهم «إنفيديا» نحو 46% من قيمته خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تبخر نحو 2.6 تريليون دولار من القيمة السوقية للشركة. ويتداول السهم حالياً عند نحو 8.4 مرة من الأرباح المستقبلية المتوقعة، مقارنة بـ 29 مرة لسهم منافستها «AMD» استناداً إلى أرباح الاثني عشر شهراً القادمة.



الإدلاء بالشهادة



من جهته، قال مساعد للسناتور الجمهوري الأمريكي تيم سكوت: «إن الرئيس التنفيذي السابق لـ»إنفيديا«جنسن هوانغ وافق على الإدلاء بشهادته في جلسة استماع علنية بمجلس الشيوخ، في وقت يحقق فيه مشرعون في اتهامات بشأن صلاته بامرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين».



إثارة تساؤلات



ولفت هوانغ انتباه المشرعين الأمريكيين على نحو متزايد منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً يفيد بوجود علاقة عاطفية بينه وبين تلك المرأة، مما أثار تساؤلات عن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها «إنفيديا» إلى الصين. وإذا سارت الجلسة كما هو مخطط لها، فستكون هذه أول شهادة علنية لهوانغ منذ استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في 12 نوفمبر الجاري. ورفض متحدث باسم هوانغ التعليق على الجلسة. ولم يحدد مكتب سكوت موعداً، رغم أن طلب السناتور الأصلي كان يطلب من هوانغ الحضور في الثالث ديسمبر القادم.