حذر الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غاري غينسلر من أن موجة الاستثمار الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى فقاعة تنتهي بتصحيح مؤلم وربما ركود اقتصادي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، في وقت تتدفق فيه مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

اختلالات مالية

وفي مقابلة مع شبكة «CNN»، أشار غينسلر إلى أن الإنفاق السنوي على بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق المتقدمة يقترب من 800 مليار دولار، بينما رفعت شركات التكنولوجيا الكبرى استثماراتها في هذا المجال إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة. إلا أنه يرى أن تدفق الأموال يتسارع بوتيرة أكبر من نمو العائدات والأرباح الفعلية، وهو ما يثير مخاوف من تشكل اختلالات مالية مشابهة لما شهدته أسواق التكنولوجيا في فترات سابقة.

مخاطر حقيقية

وأوضح أن بعض نماذج التمويل المعتمدة في القطاع تعتمد على مستويات مرتفعة من الاقتراض والترتيبات المالية المعقدة، ما قد يخفي مخاطر حقيقية داخل المنظومة الاستثمارية. وأضاف أن التحدي الأكبر لا يكمن في معرفة ما إذا كانت الفقاعة ستنكمش، بل في تحديد الشركات الأكثر عرضة للخسائر عند بدء التراجع، مشيراً إلى أن شركات الحوسبة السحابية والبنية التحتية المتخصصة قد تكون بين المتضررين.

فقاعة الإنترنت

وتتزامن هذه المخاوف مع تحذيرات أطلقها عدد من قادة التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك، بشأن احتمالات حدوث موجة من الاندماجات أو الانهيارات في بعض الشركات التي تسابق الزمن للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ويقارن غينسلر الوضع الحالي بفقاعة الإنترنت في مطلع الألفية، لكنه يستبعد في الوقت نفسه أن يتطور الأمر إلى أزمة مالية بحجم الأزمة العالمية في عام 2008. ورغم هذه التحذيرات، يرى عدد من المحللين أن قطاع الذكاء الاصطناعي يمتلك أسساً تشغيلية وإيرادات فعلية أقوى من تلك التي دعمت فقاعة الدوت كوم، ما قد يسمح للأسواق بامتصاص أي تصحيح مستقبلي دون الدخول في ركود اقتصادي واسع.