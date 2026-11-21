كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الأجانب، الذي يخص تداولات الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر الجاري، عن ارتفاع ملكيتهم في 131 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول».



وبحسب التقرير، تم شراء 34.9 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 786 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 197 شركة أخرى عن طريق بيع 53.3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 929 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 71 شركة أخرى.



تداولات الأسبوع



يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية «تداول» أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض 167.6 نقطة، وبنسبة 1.6%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 10158.9 نقطة، من جهة أخرى، أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» جلسات الأسبوع على تراجع 337.72 نقطة وبنسبة 1.5%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 21716.4 نقطة.