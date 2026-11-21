استكملت القوات المسلحة العراقية، اليوم (السبت)، انتشار وحدات من الجيش وشرطة الطاقة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، ضمن خطة لإعادة توزيع القوات الأمنية وتوحيد قيادتها، استعداداً لإعادة تأهيل البنى التحتية وفتح الطرق الرئيسية في المنطقة.



وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أن عملية استبدال القطعات الأمنية تسير وفق التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أن استكمال بقية الإجراءات سيتم قريباً.



وأشار إلى أن فوج حماية شرطة الطاقة استكمل انتشاره وتولى مسؤولية حماية حزم الأنابيب النفطية في جرف النصر، وهو الاسم الرسمي المستخدم للمنطقة المعروفة بجرف الصخر.



وأكد النعمان استكمال اللواء 38 من الجيش العراقي انتشاره في قاطع مسؤوليته، إلى جانب انتشار جزء كبير من لواء الشرطة الاتحادية، وجزء من لواء تابع للحشد الشعبي، حل محل اللواء الذي كان يتولى مسؤولية المنطقة سابقاً.



ولفت المتحدث العسكري إلى أن القوات الأمنية بدأت، أمس (الجمعة)، تنفيذ عملية استبدال الوحدات بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة. وأضاف أن العملية تضمنت افتتاح مقر قيادة موحد في جرف النصر، حيث باشر قائد المقر ونائباه مهام الإشراف على توزيع القوات واستبدالها، بمتابعة مباشرة من مكتب القائد العام.



ويضم المقر تشكيلات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، تعمل جميعها تحت قيادة وسيطرة واحدة، بهدف تعزيز القدرة على تأمين المنطقة وتنفيذ المهام الأمنية. وأوضح أن استبدال الوحدات يجري بصورة منظمة، بحيث تتسلم كل وحدة مواقع ومسؤوليات الوحدة السابقة، وفق جدول زمني محدد.



وفيما يتعلق بالمرحلة القادمة، أفصح النعمان أن الخطة الجديدة تشمل توسيع نطاق انتشار القوات الأمنية ليغطي كامل منطقة جرف الصخر ومحيطها، لافتاً إلى أن الانتشار سيمتد إلى المناطق الصحراوية والمواقع التي لم تكن مشمولة سابقاً بالتغطية الأمنية، لضمان إحكام السيطرة على مختلف أجزاء المنطقة. وأكد أن استكمال إعادة توزيع القوات سيمهد للبدء بمشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية وتنفيذ الخدمات، إلى جانب فتح الطرق الرئيسية التي تربط جرف الصخر بالمحافظات القريبة.