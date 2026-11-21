سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1053 حالة ضبط لمواد وممنوعات متنوعة خلال أسبوع واحد، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لتعزيز الأمن وحماية المجتمع من محاولات التهريب.

وشملت الضبطيات 31 صنفًا من المواد المخدرة؛ من بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، إضافة إلى ضبط 263 مادة محظورة، فيما أُحبطت 781 حالة متعلقة بالتبغ ومشتقاته، إلى جانب 11 حالة مرتبطة بالمبالغ المالية.

وأكدت (زاتكا) استمرارها في إحكام الرقابة على الواردات والصادرات عبر مختلف المنافذ الجمركية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني من عمليات التهريب والمخالفات الجمركية.

كما دعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الإسهام في مكافحة التهريب من خلال الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات الجمركية عبر قنواتها المخصصة، مؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة، ومنح مكافآت مالية للمبلّغين عند ثبوت صحة المعلومات الواردة.