أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم (السبت)، خضوع مهاجمه هاري كين لعملية جراحية في الكاحل، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة كولن، أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني «بوندسليغا».

تفاصيل الإصابة

وقال بايرن ميونخ في بيان: «خضع هاري كين لعملية جراحية ناجحة الليلة الماضية، بعد إصابته بتمزق في أربطة مفصل الكاحل الأيسر خلال مباراة الأمس في البوندسليغا أمام نادي كولن، وسيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي اليوم».

مدة الغياب

ولم يكشف النادي البافاري عن مدة غياب كين، لكن صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت أن المهاجم الإنجليزي سيغيب لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، ولن يكون قادراً على العودة قبل منتصف فبراير على أقرب تقدير.

كين يشعر بخيبة أمل

من جانبه، كتب كين، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2026، عبر حسابه على منصة «إكس»: «هذه تقلبات الحياة! بالتأكيد أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذه الإصابة، لكنها، كما هو الحال دائماً، فرصة لإظهار الصمود والتحسن استعداداً لعام 2027، سأعود بحيوية وجاهزية تامة للمرحلة الحاسمة من الموسم».

إصابات مؤثرة

وبذلك ينضم كين إلى قائمة مصابي بايرن ميونخ، التي تضم مايكل أوليسيه ومانويل نوير ولويس دياز وإسماعيل صيباري وسيرج غنابري وألفونسو ديفيز.