زادت موجة البيع في الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع بشكل حاد، بعدما أدى مزيج مقلق من المخاوف بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي ومسار أسعار الفائدة الأمريكية إلى إطلاق موجة تخارج واسعة شملت الأسهم والمعادن وحتى الذهب.

وتُظهر الأرقام حجم التراجع الذي تشهده الأسواق، إذ تبخرت نحو 9 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم العالمية منذ بلوغها ذروتها في أغسطس، فيما سجلت سوق الأسهم في تايوان هذا الأسبوع هبوطاً بنسبة 17%، وهو الأكبر منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.



مخاوف من أسهم التكنولوجيا



وبدأت المخاوف من تشكل فقاعة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالظهور منذ منتصف العام، لكن عمليات البيع تسارعت بشكل كبير خلال الشهر الماضي بعدما اتضح أن الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، قد تحتاج إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.



هزيمة قاسية



وزادت الضغوط بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر، ما أثار تساؤلات بشأن وتيرة بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة مستقبلاً. كما ساهمت الاستقالة المفاجئة للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، في زعزعة ثقة المستثمرين نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الشركة في تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.



ارتفاع حاد في التقلبات



قفز مؤشر VIX، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، إلى مستوى 30 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مارس، مع اندفاع المستثمرين نحو أدوات التحوط من تقلبات الأسواق. ورغم أن الارتفاع لا يزال أقل من المستويات التي أعقبت اضطرابات أبريل 2025، فإنه يقترب من مستويات قد تدفع بعض صناديق التحوط التي تعتمد استراتيجيات مرتبطة بالتقلبات إلى زيادة عمليات البيع. كما ارتفع المؤشر الأوروبي المكافئ لمؤشر VIX إلى أعلى مستوياته منذ أبريل، إلا أن مؤشرات أخرى توحي بأن الضغوط لم تمتد بعد بشكل واسع إلى بقية الأسواق.



النحاس في قلب العاصفة



كان النحاس أبرز المتضررين في أسواق المعادن. فبعد أن استفاد لفترة طويلة من طفرة الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على مراكز البيانات، يتجه المعدن حالياً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل 2025. أما النفط، الذي كان أحد المحركات الرئيسية لمخاوف التضخم هذا العام، فقد ظل بعيداً نسبياً عن موجة التقلبات الأخيرة، متداولاً ضمن نطاق محدود بين 90 و94 دولاراً للبرميل.



ضغوط على العملات الناشئة



في أوروبا، هبط العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بنحو 9 نقاط أساس خلال جلسة الجمعة وحدها. وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة، إذ هبط الريال البرازيلي بأكثر من 8% هذا الشهر وسط حالة عدم اليقين السياسي، بينما فقد الشيكل الإسرائيلي نحو 5% من قيمته، ليصبح من بين أكثر العملات تأثراً بانحسار رهانات الذكاء الاصطناعي عالمياً.