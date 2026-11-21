اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (السبت) فرض ضريبة على الشركات التكنولوجية العملاقة لتمويل الميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال عرضه خطة إنفاق جديدة للفترة من 2028 إلى 2034.

وأشار كوستا أيضاً إلى خفض الإنفاق بمقدار 204 مليارات يورو (224 مليار دولار) مقارنة بمشروع الميزانية الذي قدّمته المفوضية الأوروبية، مع سعي التكتل إلى التوصل إلى اتفاق على ميزانيته الطويلة الأجل قبل نهاية هذا العام.



نقاشات حادة



وتختلف الدول الأعضاء على حجم الميزانية القادمة، إذ تقود ألمانيا الدعوات إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة بعدما اقترحت المفوضية العام الماضي ميزانية بقيمة 2.2 تريليون دولار (تريليوني يورو). ويستضيف كوستا (الخميس) و(الجمعة) القادمين قمة لقادة الاتحاد في بروكسل، يتوقع أن تشهد نقاشات حادة يتناول خلالها القادة تفاصيل مشروعه. ويدعو نواب أوروبيون أيضاً إلى فرض ضرائب على العملات المشفرة وألعاب الميسر عبر الإنترنت. ويقدّر البرلمان أن تدرّ هذه الضرائب، مع الضريبة على الشركات التكنولوجية، 35.2 مليار دولار (32 مليار يورو) سنوياً.