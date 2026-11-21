قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا، تركي بن إبراهيم الماضي، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية جوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، سفيرًا غير مقيم ومفوضًا فوق العادة للمملكة لدى بلادها.

وخلال مراسم الاعتماد، نقل السفير الماضي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياتهما لجمهورية مقدونيا الشمالية وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

من جانبها، أعربت رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية عن تقديرها للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدة تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.