في واقعة طبية نادرة أثارت استغراب الفريق المعالج، اكتشف أطباء في روسيا وجود بذرة نبات بدأت بالإنبات داخل عين رجل يبلغ من العمر 42 عاماً، بعدما عانى لأشهر من الصداع المتكرر والالتهابات ومشكلات في الرؤية.

وتعود بداية القصة إلى رحلة صيد وجمع للتوت في إحدى المناطق النائية بجمهورية ساخا الروسية، حين اصطدم غصن شجرة بعين مكسيم سليبتسوف، ما أدى إلى دخول جسم صغير لم يلتفت إلى خطورته في ذلك الوقت. وبعد الحادثة، ظن الرجل أنه تخلص من آثار الإصابة عقب غسل عينه وإزالة جزءٍ من اللحاء، إلا أن الأعراض استمرت بشكل متزايد؛ وشملت الاحمرار وكثرة الدموع والصداع النصفي المستمر، قبل أن تتطور إلى صعوبة في الإبصار وازدواج بالرؤية.

ومع تفاقم حالته، توجه إلى مركز متخصص بطوارئ العيون في مدينة ياكوتسك، حيث كشف الفحص الطبي مفاجأة غير متوقعة؛ إذ تبين أن بذرة صغيرة ظلت عالقة تحت الجفن وبدأت بالفعل بالإنبات، فيما اخترق جذر دقيق أنسجة الملتحمة التي تغطي الجزء الأبيض من العين. ووصف الأطباء الحالة بالاستثنائية، مؤكدين أن البذرة تمكنت من النمو داخل العين ووصلت جذورها إلى الأنسجة المحيطة، في مشهد نادر الحدوث طبياً.

ونجح الفريق الطبي في استخراج البذرة باستخدام إبرة طبية وتحت التخدير الموضعي، خلال إجراء بسيط لم يستغرق سوى دقائق، من دون الحاجة إلى عملية جراحية معقدة. وأفاد المريض بأنه شعر بتحسن واضح بعد إزالة البذرة، منهياً بذلك معاناة استمرت نحو أربعة أشهر.

وفي أعقاب الواقعة، شدد الأطباء على أهمية عدم تجاهل دخول أي جسم غريب إلى العين، محذرين من أن التأخر في التشخيص والعلاج قد يؤدي إلى التهابات ومضاعفات خطيرة قد تؤثر في سلامة البصر.